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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Mayıs 2025 Salı haftanın ikinci işlem günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklara yönelirken altın düşüşe geçti. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,4'lük bir kaybın ardından, ons başına yaklaşık 3.347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 4 bin 154 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:00
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