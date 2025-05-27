Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 27 Mayıs 2025 Salı haftanın ikinci işlem günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklara yönelirken altın düşüşe geçti. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,4'lük bir kaybın ardından, ons başına yaklaşık 3.347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 4 bin 154 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle düşüşte. Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Ancak fiyatlar hâlen geçen ay görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 165 dolar aşağıda. Citigroup, kısa vadeli altın tahminini tekrar ons başına 3.500 dolara yükselterek, ticaret ve jeopolitik risklerin yeniden arttığı bu dönemde altının güvenli liman rolünü pekiştirdi. Anlık verilere göre gram altın 4 bin 154 liradan işlem görüyor. İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.154,1140
Satış: 4.154,6400
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.344,74
Satış: 3.345,32
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.646,5800
Satış: 6.792,8400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.586,3300
Satış: 27.088,2500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.944,00
Satış: 27.192,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.246,34
Satış: 13.579,97
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.575,73
Satış: 27.076,88
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.594,11
Satış: 28.290,82
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.261,32
Satış: 3.213,03
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.770,15
Satış: 3.980,20
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.153,00
Satış: 68.085,00
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