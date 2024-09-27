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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 27 Eylül 2024: Bugün gram altın, çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 27 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altındaki hareketlilik, sadece yatırımcıların değil vatandaşın da ilgi odağına yerleşti. Küresel piyasalarda başlayan gevşeme ile beraber altın fiyatları da yükseliyor. Gram altın, şimdiden 3 bin TL sınırına çok yaklaştı. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 27 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:17 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:11
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