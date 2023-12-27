Altın yatay seyrini koruyor! İşte 27 Aralık Çarşamba altın fiyatları
Anlık olarak dalgalanan altın piyasasında rakamlar hızla değişebiliyor. Bugün gram altın 1.943 TL'den, çeyrek altın ise 3.109 TL'den alıcı buldu. İşte, anlık altın tablosu ile 27 Aralık Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları...
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27 Aralık Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları bu hafta yatay seyrini koruyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında ufak değişiklikler dışında herhangi bir yükselme yaşanmadı. Bugün gram altın 1.943 TL'den, çeyrek altın ise 3.109 TL'den alıcı buldu. İşte, 27 Aralık Çarşamba 2023 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.943,34
1.942,44
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.064,63
2.065,07
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.109,13
3.173,40
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.429,72
12.650,60
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.186,58
6.342,25
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.415,84
12.650,48
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.239,09
13.568,64
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.062,13
1.444,02
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.821,38
1.935,40