Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025: Altında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, dünkü büyük çıkışının ardından yeni güne düşüşle başladı. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin yeniden gündeme gelen endişeler değerli metale destek verdi. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 3.378 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 27 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Habertürk Anasayfa