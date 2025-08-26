Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde! Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Sarı metal, iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. İşte 27 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 15.35 itibarıyla 3.378 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ağustos Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.455,6750
Satış: 4.456,0180
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.377,75
Satış: 3.378,37
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.129,0800
Satış: 7.285,5900
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.516,3200
Satış: 29.053,2400
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.944,00
Satış: 29.108,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.212,53
Satış: 14.570,24
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.514,16
Satış: 29.051,37
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.433,97
Satış: 30.168,81
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.433,66
Satış: 3.404,36
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.050,20
Satış: 4.259,83
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.094,00
Satış: 72.659,00
-
- 13