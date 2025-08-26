Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 15.35 itibarıyla 3.378 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ağustos Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...