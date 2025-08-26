Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025: Altın 2 haftanın zirvesinde! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde! Bugün ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Sarı metal, iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. İşte 27 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları...

        26.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:20
        Habertürk Anasayfa