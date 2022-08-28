Altın fiyatları, dolar/TL piyasaları ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Merkez Bankası 9 ay sonra politika faizini 13'e düşürürken dolar kuru 18'i aştı. FED faiz kararı öncesinde hareketliliğini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 28 Ağustos hafta sonu canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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