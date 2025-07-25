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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Japonya ticaret anlaşması risk iştahını artırarak güvenli liman talebini azalttı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın alış satış fiyatı 4 bin 355 lira olarak kaydedildi. Ons altın ise 3.341 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 07:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:17
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