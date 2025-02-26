Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında küçük çaplı düzeltme hareketi yaşandı. Bir süredir yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geriledi. Anlık verilere göre gram altın 3408 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...