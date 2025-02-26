Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından biri olan altın, sürekli olarak yaşadığı yükseliş trendinden iki gündür uzaklaştı ve tarihi zirvesinden yüzde 2 civarında gerileme yaşadı. Güne 3413 liradan başlayan gram altın şu sıralar 3408 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında küçük çaplı düzeltme hareketi yaşandı. Bir süredir yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geriledi. Anlık verilere göre gram altın 3408 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3408 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.408,3890
Satış: 3.408,8580
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.906,18
Satış: 2.906,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.453,1700
Satış: 5.573,4700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.812,2400
Satış: 22.225,9500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.629,00
Satış: 22.782,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.872,79
Satış: 11.147,30
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.813,75
Satış: 22.226,43
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.192,32
Satış: 23.773,46
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.889,53
Satış: 2.771,70
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.166,04
Satış: 3.335,15
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.223,00
Satış: 56.843,00