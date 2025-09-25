Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın, bu hafta ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşler ortaya koymasıyla şekillenen belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde kaldı. Peki haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, 26 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yakından takip ediliyor. Altın, bu hafta belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler sebebiyle yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.975,7410
Satış: 4.976,3140
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.751,73
Satış: 3.752,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.963,3200
Satış: 8.138,5700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.853,2900
Satış: 32.454,7100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.292,00
Satış: 33.528,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.860,93
Satış: 16.260,70
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.821,29
Satış: 32.421,95
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.878,35
Satış: 34.722,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.808,21
Satış: 3.843,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.659,08
Satış: 4.866,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 82.922,00
Satış: 83.626,00
