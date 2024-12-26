Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki dalgalanmalarda veya jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde değerini koruması veya artırmasıyla bilinen altın, bu nedenle çoğu yatırımcı tarafından güvenli liman şeklinde adlandırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...