Altın fiyatları yükselişe geçti! 26 Ağustos Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte canlı altın kuru
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,6'ya kadar değer kazanarak, önceki kayıplarını sildi. İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Ağustos Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 09.50 itibarıyla 3.354 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.448,6360
Satış: 4.451,0890
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.353,44
Satış: 3.354,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.117,8200
Satış: 7.277,5300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.465,8700
Satış: 29.020,3200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.901,00
Satış: 29.087,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.196,89
Satış: 14.556,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.482,79
Satış: 29.023,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.342,25
Satış: 30.082,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.429,91
Satış: 3.402,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.044,11
Satış: 4.256,79
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.985,00
Satış: 72.607,00
