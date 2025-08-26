Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2O25: Altın yükselişe geçti! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 26 Ağustos Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,6'ya kadar değer kazanarak, önceki kayıplarını sildi. İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 26.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:51
