Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 25 Temmuz! Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 25 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinin açıklamalarından sonra piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisi altının rekor üzerine rekor kırmasını sağlamıştı. Ancak bu hafta altın fiyatları duruldu ve fiyatlar düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 520 TL'den, çeyrek ise 4 bin 33 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Biden yarıştan çekilmesinin ardından ilk kez halka seslendi
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Habertürk Anasayfa