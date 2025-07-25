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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Temmuz 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Japonya ticaret anlaşması risk iştahını artırarak güvenli liman talebini azalttı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın alış fiyatı 4 bin 378 lira, satış fiyatı ise 4 bin 379 lira olarak kaydedildi. Ons altın ise 3.362 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 07:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:17
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