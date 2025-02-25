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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT 2025: Altın gücünü koruyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın gücünü koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Şubat 2025 Salı haftanın ikinci işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte altın tarafında güçlü yükseliş yaşanıyor. Fed'in erken bir tarihte faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güvenli liman talebiyle altın, rekor serisini sürdürüyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 442 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 07:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:32
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