Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın ikinci işlem günü için takip ediliyor. Altın fiyatları riskten beslenmeye devam ediyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Trump'ın söylemleri altını yükseltirken Fed'in faizi bir süre stabil tutacağı beklentisi doları güçlü kılıyor. Bu gelişmeler çerçevesinde de altın rekor serisini sürdürüyor. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 939 liradan, gram altın 3 bin 442 liradan işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…