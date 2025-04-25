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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025: Altın düşüşte ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulanan tarifelere ilişkin yaptığı güvercin açıklamalar altına olan talebi durdurdu. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:19
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