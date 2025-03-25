Altın fiyatları 25 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. ABD Başkanı’nın tarifeler konusundaki belirsiz ve dağınık açıklamaları piyasada kafa karışıklığı yaratırken, değerli metal küresel ticaret savaşları olasılığı ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etmesi ihtimaliyle desteklenmeye devam ediyor. Altın, 2024’te yüzde 25’in üzerinde değer kazandıktan sonra, bu yıl güvenli liman talebiyle yüzde 15 yükseldi. İşte 25 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…