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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Altın rekora yakın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın rekor seviyeye yakın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, üç günlük düşüş serisinin ardından, piyasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyretti. Anlık verilere göre, ons altın 3 bin 10 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 684 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:40
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