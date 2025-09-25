Canlı altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın, bu hafta belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Rekorlara doymayan ve 5 bin TL bandını aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 4 bin 975 TL’den işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler sebebiyle yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…