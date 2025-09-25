Altın piyasasında son durum alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın, haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün 5 bin lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira? İşte 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...