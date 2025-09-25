Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 25 Eylül 2025 canlı altın fiyatları!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 25 Eylül 2025 Perşembe günü de yakından izleniyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 38 yükselen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güvenli liman varlıklardan olan altının gram fiyatı, dün 5 bin TL bandını aşarak rekor tazeledi. Yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenler haftanın dördüncü işlem gününde yükselişin devam edip etmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ''Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın, haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün 5 bin lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira? İşte 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.011,88
Satış: 5.012,47
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.757,25
Satış: 3.758,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.019,02
Satış: 8.195,39
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.109,2700
Satış: 32.715,2300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.399,00
Satış: 33.613,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.987,91
Satış: 16.390,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.076,06
Satış: 32.681,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.974,61
Satış: 34.829,12
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.817,47
Satış: 3.851,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.673,83
Satış: 4.913,43
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 83.190,00
Satış: 83.840,00
