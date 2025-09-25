Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın, bu hafta ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşler ortaya koymasıyla şekillenen belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde kaldı. Peki haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 25.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 25.09.2025 - 09:42
