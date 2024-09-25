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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 25 EYLÜL 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında yeni zirve! 25 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın, her geçen gün artmaya devam ediyor. Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin yankıları sürerken, gözler Kasım ayında açıklanacak diğer faiz kararına döndü. Piyasalar şimdiden ikinci bir faiz beklentisi içine girdi. Peki, tüm bu gelişmeler bugün altın fiyatlarını nasıl etkledi? İşte, 25 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:16
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