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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 24 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 24 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta arka arkaya kendi rekorunu kıran altın fiyatları bu hafta aynı performansı gösteremedi. Sabah kısmen yükseliş gösteren altın fiyatları öğleden sonra tamamen düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 548 TL'den, çeyrek ise 4 bin 77 TL'den işlem görüyor. İşte, 24 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:22
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