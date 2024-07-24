Altın fiyatlarında dalgalanma! 24 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Geçtiğimiz hafta arka arkaya kendi rekorunu kıran altın fiyatları bu hafta aynı performansı gösteremedi. Gram ve çeyrek altın dünü yükselişle kapattı ve fiyat ivmesini hâlâ koruyor. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 82 TL'den işlem görüyor. İşte, 24 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 24 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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Gram altın Salı günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 24 Temmuz Çarşamba günü de 2 bin 550 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 82 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.550,8740
Satış: 2.551,2750
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.414,77
Satış: 2.415,09
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.082,0000
Satış: 4.172,0300
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.319,7100
Satış: 16.628,5200
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.135,80
Satış: 8.341,04
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.322,60
Satış: 16.631,07
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.044,39
Satış: 17.479,39
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.388,60
Satış: 1.823,20
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.351,98
Satış: 2.489,68