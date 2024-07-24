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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 24 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 24 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta arka arkaya kendi rekorunu kıran altın fiyatları bu hafta aynı performansı gösteremedi. Gram ve çeyrek altın dünü yükselişle kapattı ve fiyat ivmesini hâlâ koruyor. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 82 TL'den işlem görüyor. İşte, 24 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 07:31
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