Altın yeniden rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Davos'a video-konferans yöntemiyle bağlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları altını güçlendirdi. Trump'ın açıklamaları ve Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, yeniden rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 181 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturmasıyla birlikte altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanan Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı yanı sıra Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarına rekor getirdi. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 772 liradan, gram altın 3 bin 181 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3155 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3153 lira, en yüksek de 3187 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3181 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.180,7330
Satış: 3.181,2370
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.771,6800
Satış: 2.772,2800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.089,1200
Satış: 5.201,1800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.356,2000
Satış: 20.740,6500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.662,00
Satış: 20.821,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.143,67
Satış: 10.399,49
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.350,94
Satış: 20.735,37
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.750,45
Satış: 21.271,56
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.720,08
Satış: 2.575,92
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.890,64
Satış: 3.049,04
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.336,00
Satış: 51.948,00
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