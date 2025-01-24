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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK 2025: Altın yeniden rekor kırdı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın yeniden rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Davos'a video-konferans yöntemiyle bağlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları altını güçlendirdi. Trump'ın açıklamaları ve Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, yeniden rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 181 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:24
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