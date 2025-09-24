Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        Altın fiyatlarındaki hareketlilik 24 Eylül 2025 Çarşamba günü de yakından izleniyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 38 yükselen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güvenli liman varlıklardan olan altının gram fiyatı, dün 5 bin TL bandını aşarak rekor tazeledi. Yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenler haftanın üçüncü işlem gününde yükselişin devam edip etmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ''Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:03 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Habertürk Anasayfa