        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 EKİM 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal, dokuz haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Saat 09.55 itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.535 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 24 Ekim 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:58
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        İşte ülke puanında son durum!
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Kadıköy'de Fener alayı!
