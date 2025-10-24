Canlı altın fiyatları 24 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altında ibre tersine döndü. Doların güçlenmesinin yanı sıra aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal düşüş gösterdi. Saat 09.55 itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.535 TL, çeyrek altın ise 9.048 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…