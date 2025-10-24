Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal, dokuz haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Saat 09.55 itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.535 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 24 Ekim 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 24 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altında ibre tersine döndü. Doların güçlenmesinin yanı sıra aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal düşüş gösterdi. Saat 09.55 itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.535 TL, çeyrek altın ise 9.048 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.534,3930
Satış: 5.535,0420
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.125,66
Satış: 4.126,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.853,8300
Satış: 9.048,7000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.415,3200
Satış: 36.084,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.821,00
Satış: 38.251,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.645,57
Satış: 18.090,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.401,77
Satış: 36.070,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.021,59
Satış: 40.005,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.198,43
Satış: 4.317,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.292,94
Satış: 5.559,02
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.204,00
Satış: 95.481,00
