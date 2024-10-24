Altın düşüyor! 24 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Son birkaç gündür rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının kararları ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerden doğrudan etkileniyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.
Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.
Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
23 Ekim Çarşamba günü 3 bin 30 lira olan gram altın 24 Ekim Perşembe günü 3 bin 8 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 847 lira iken, 4 bin 813 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.008,0620
Satış: 3.008,4370
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.728,6700
Satış: 2.729,0000
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.813,7900
Satış: 4.919,6700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.253,7600
Satış: 19.618,0000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.253,7600
Satış: 19.618,0000
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.598,70
Satış: 9.840,72
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.257,59
Satış: 19.621,26
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.700,38
Satış: 21.220,04
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.693,95
Satış: 2.545,24
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.848,17
Satış: 3.004,20
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