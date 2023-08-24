Altın fiyatlarında hareketlilik! 24 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları
24 Ağustos Perşembe günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Son dakika altın fiyatları... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 24 Ağustos Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.680,31
1.680,57
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.919,61
1.919,89
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.688,49
2.747,74
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.753,98
10.957,33
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.360,19
5.495,47
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.753,98
10.957,33
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.576,64
1.672,03
- 9
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