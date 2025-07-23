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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın fiyatı 3 bin 400 doları aşarken, salı günü gram altın fiyatı 4 bin 450 TL seviyelerinin üzerini gördü. Sarı metal, Japonya ve ABD arasındaki ticaret anlaşması haberleriyle düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:50
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