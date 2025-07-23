Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın fiyatı 3 bin 400 doları aşarken, salı günü gram altın fiyatı 4 bin 450 TL seviyelerinin üzerini gördü. Sarı metal, Japonya ve ABD arasındaki ticaret anlaşması haberleriyle düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu...
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasını duyurmasıyla altının güvenli liman cazibesi azaldı. Sarı metal, üç günlük yükselişin ardından hafifçe değer kaybetti. Güne düşüşle başlayan altının gramı, saat 18.00 itibarıyla 4 bin 440 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın güne 4456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4443 lira, en yüksek de 4470 lira seviyesi görüldü. Saat 18.00 itibarıyla 4 bin 440 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.440,6010
Satış: 4.441,0950
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.428,45
Satış: 3.429,02
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.098,77
Satış: 7.254,87
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.418,5100
Satış: 28.954,5000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.786,00
Satış: 28.980,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.153,64
Satış: 14.510,12
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.395,10
Satış: 28.930,73
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.324,48
Satış: 30.063,97
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.420,01
Satış: 3.391,51
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.027,52
Satış: 4.240,53
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.697,00
Satış: 72.336,00