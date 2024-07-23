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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2024! Altın düşüyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altında düşüş devam ediyor! 23 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta rekor seviyede yükselen altın fiyatları, birkaç günlük ivmenin ardından tekrar düşüşe geçti. Düşüş devam ederken, rakamlar önceki fiyatları görmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 538 TL'den, çeyrek ise 4 bin 61 TL'den işlem görüyor. İşte, 23 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:30
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