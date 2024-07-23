AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 23 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...