Gram altın 2 bin TL sınırında! İşte 23 Ocak Salı altın fiyatları
Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1.946 TL seviyesinden çıktı ve yeniden 2 bin TL sınırına dayandı. İşte, 23 Ocak 2024 Salı canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI 23 OCAK... Altın fiyatları, geçen haftanın sonuna doğru düşüşe başlamış ve alıcıların dikkatle piyasayı takip etmesine neden olmuştu. Ancak geçtiğimiz haftanın sonuna doğru altın tekrar yükselişe geçti. Bugün gram altın 1.972 TL'den, çeyrek ise 3.156 TL'den güne başladı. İşte, 23 Ocak Salı canlı altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.972,51
1.972,85
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.027,25
2.027,54
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.156,01
3.225,61
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.624,06
12.862,98
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.292,30
6.451,22
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.624,06
12.862,98
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.603,96
13.942,47
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.094,54
1.477,89
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.874,12
1.985,00