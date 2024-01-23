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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları| 23 Ocak Salı 2024 altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin TL sınırında! İşte 23 Ocak Salı altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1.946 TL seviyesinden çıktı ve yeniden 2 bin TL sınırına dayandı. İşte, 23 Ocak 2024 Salı canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 07:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:51
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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