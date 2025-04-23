Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Son günlerde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesi ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…