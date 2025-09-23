Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar her gün yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altının fiyatı, 3.791 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte yurt içinde gram altın, kritik eşik olan 5 bin TL'nin üzerine çıktı. Analistler gram altın fiyatının yıl sonunda 5.000 TL seviyelerini görebileceğini öngörüyordu. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Haftaya sert yükselişle başlayan değerli metal, haftanın üçüncü işlem gününde tarihi rekor seviyeleri test etti. Ons altın fiyatı 3 bin 770 doların üzerine çıkarken, gram altın fiyatı yıl sonu için öngörülen kritik seviyeyi şimdiden aştı. İşte 24 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.026,4090
Satış: 5.026,9950
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.775,00
Satış: 3.775,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.046,4500
Satış: 8.217,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.161,8200
Satış: 32.769,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.536,00
Satış: 33.756,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.067,24
Satış: 16.471,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.235,21
Satış: 32.843,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.086,20
Satış: 34.935,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.829,28
Satış: 3.865,79
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.693,30
Satış: 4.934,54
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 83.466,00
Satış: 84.126,00
