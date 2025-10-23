Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 EKİM 2025: Altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar, son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesiyle kâr satışına yöneldi. Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü. Bu, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3'lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi oldu. An itibarıyla ise ons altın 4.083 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 23.10.2025 - 00:09 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:09
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
