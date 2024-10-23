Altında yeni rekor! 23 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor. Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 23 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.
Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.
Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI AŞTI!
22 Ekim Salı günü 3 bin 15 lira olan gram altın 23 Ekim Çarşamba günü 3 bin 24 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 824 lira iken, 4 bin 839 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.024,6940
Satış: 3.025,2110
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.738,8900
Satış: 2.739,2100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.839,3700
Satış: 4.946,0400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.355,2800
Satış: 19.721,8600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.345,00
Satış: 20.535,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.642,23
Satış: 9.885,81
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.345,48
Satış: 19.712,16
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.642,15
Satış: 21.160,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.692,81
Satış: 2.547,39
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.846,31
Satış: 3.007,34
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