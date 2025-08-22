Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Güvenli liman varlıklardan biri olan altın, doların değer kazanmasıyla haftanın son işlem gününde hafif geriledi. Yatırımcıların gözü ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı Jackson Hole sempozyumu konuşmasına çevrilmiş durumda. İşte 23 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
- 1
Altın fiyatları 22 Ağustos Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın, saat 10.20 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Öte yandan piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Powell'ın eylül ayında faiz indirimine gidip gidilmeyeceğine dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 22 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.393,4880
Satış: 4.394,5820
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.337,86
Satış: 3.338,53
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.029,5800
Satış: 7.185,1400
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.118,3200
Satış: 28.652,6700
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.597,00
Satış: 28.828,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.017,39
Satış: 14.371,76
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.122,66
Satış: 28.655,63
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.159,94
Satış: 29.888,06
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.403,76
Satış: 3.376,33
- 11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.229,00
Satış: 71.958,00
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.001,62
Satış: 4.218,87
-
- 13