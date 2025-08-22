Altın fiyatları 22 Ağustos Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın, saat 10.20 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Öte yandan piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Powell'ın eylül ayında faiz indirimine gidip gidilmeyeceğine dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 22 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...