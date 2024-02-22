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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Şubat 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: 22 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün gün içinde 2.024 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2.023 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları dün zirveyi görmesinin ardından hafif bir değer kaybı yaşasa da 22 Şubat Perşembe gününe yatay seyirde başladı. İşte, Kapalıçarşı'dan 22 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:16
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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