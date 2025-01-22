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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2025: Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Ocak 2025 Çarşamba günü gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ayın başlarında Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmasının ardından altın yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 3 bin 123 TL'ye yükselerek gram altın, rekor üstüne rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 51 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 07:27
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