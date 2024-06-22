Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 22 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
21 Haziran günü açılışı ve kapanışı yükselişle yapan altın, ivmesini daha fazla koruyamadı. Cumartesi günü, fiyatlar yeniden düştü. Bugün gram altın 2 bin 450 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 920 TL'ye kadar geriledi. İşte, 22 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.
ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.
Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.
Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti. Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 32,8330 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 35,1160 lira oldu. Geçen hafta 41,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 artarak 41,5390 liraya yükseldi. Peki, bu son gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 22 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları..
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ALTIN FİYATLARI YİNE DÜŞTÜ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 22 Haziran günü 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.450,05
Satış: 2.450,67
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.321,38
Satış: 2.322,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.920,08
Satış: 4.006,85
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.815,66
Satış: 8.013,69
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.432,03
Satış: 16.851,80
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.333,20
Satış: 1.753,89
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.261,94
Satış: 2.388,38