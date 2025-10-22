Altında denge arayışı! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 22 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar, son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesiyle kâr satışına yöneldi. Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü. Bu, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3'lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi oldu. Saat 09.30 itibarıyla ise ons altın 4132 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın, rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybetti. Spot altın ons başına 4.090 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 09.30 itibarıyla ise ons altın 4132 dolardan işlem görürken, tam altın ise 39 bin 548 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.584,6750
Satış: 5.585,3630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.130,89
Satış: 4.132,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.933,5300
Satış: 9.130,1000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.732,9000
Satış: 36.407,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.922,00
Satış: 39.548,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.803,53
Satış: 18.252,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.718,69
Satış: 36.393,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.062,40
Satış: 41.071,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.293,29
Satış: 4.446,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.447,10
Satış: 5.748,35
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.946,00
Satış: 98.719,00
