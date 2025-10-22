Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın, rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybetti. Spot altın ons başına 4.090 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 09.30 itibarıyla ise ons altın 4132 dolardan işlem görürken, tam altın ise 39 bin 548 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!