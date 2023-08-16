Altın fiyatlarında hareketlilik! 16 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
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Canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.657,35
1.657,62
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.903,78
1.904,07
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.651,77
2.710,20
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.607,07
10.807,65
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.286,96
5.420,40
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.607,07
10.807,65
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.288,28
11.575,41
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.550,07
1.644,57
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