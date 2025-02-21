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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2025: Altında rekor serisi devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 21 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran gram altın, bugün 3 bin 430 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:03
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