Altın fiyatları rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın ikinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de ikinci Trump dönemi ile yükselişe geçti. Güne 3099 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3 bin 120 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalardaki karışık görünüme rağmen altına olan talep artışa geçti. ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğu devralan Donald Trump'ın açıkladığı korumacılık yaklaşımları altını destekledi. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 120 lira, çeyrek altın 5 bin 100 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.119,4500
Satış: 3.120,0340
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.723,8400
Satış: 2.724,5400
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.990,2800
Satış: 5.100,1000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.957,7600
Satış: 20.335,8500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.289,00
Satış: 20.435,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.962,34
Satış: 10.213,71
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.987,14
Satış: 20.364,96
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.459,85
Satış: 20.973,82
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.687,98
Satış: 2.537,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.838,57
Satış: 2.994,33
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 50.412,00
Satış: 51.012,00
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