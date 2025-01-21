Altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalardaki karışık görünüme rağmen altına olan talep artışa geçti. ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğu devralan Donald Trump'ın açıkladığı korumacılık yaklaşımları altını destekledi. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 120 lira, çeyrek altın 5 bin 100 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…