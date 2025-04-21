Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN 2025: Altın fiyatlarında tarihi rekor! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında tarihi rekor! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 21 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün gram altın fiyatı saat 10.05 itibarıyla 4.162 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu başlıyor!
        15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu başlıyor!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Habertürk Anasayfa