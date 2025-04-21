Altın fiyatlarında tarihi rekor! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 21 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün gram altın fiyatı saat 10.05 itibarıyla 4.162 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 1
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın rekor kırmayı sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "21 Nisan Pazartesi bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün 4.162 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4076 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek de 4159 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4162 liradan alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.162,5310
Satış: 4.162,9970
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.326,85
Satış: 3.326,85
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.660,0500
Satış: 6.806,5000
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.645,1600
Satış: 27.147,8800
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.297,00
Satış: 27.535,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.283,23
Satış: 13.617,88
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.651,94
Satış: 27.154,39
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.289,92
Satış: 27.979,11
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.291,73
Satış: 3.245,20
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.818,75
Satış: 4.026,48
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.808,00
Satış: 68.879,00