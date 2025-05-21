Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2025: Altında ibre yeniden yukarı yönlü! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altında ibre yeniden yukarı yönlü! İşte 21 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 21 Mayıs 2025 Çarşamba grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 315 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 149 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        13 tırla gelmeden istekleri geldi
        13 tırla gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        ABD'de "gönüllü sınır dışı" programı başladı
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Habertürk Anasayfa