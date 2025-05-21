Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD’deki mali belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Değerli metal, bu sabah itibarıyla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı, saat 09.55 itibarıyla 4 bin 149 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...