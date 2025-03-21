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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART 2025: Altında geri çekilme! Bugün yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında geri çekilme! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 21 Mart 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indiriminde bulunacağı öngörüsüyle anlık hareketlerle yükselen ons altında geri çekilmeler başladı. Ons altın 3 bin 28 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 702 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:10
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