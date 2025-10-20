Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 21 EKİM: Altın yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, geçtiğimiz hafta ulaştığı rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düzeltme sonrasında yeni haftaya sınırlı bir toparlanma ile başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticari ilişkiler konusundaki iyimser açıklamaları ve risk iştahını artıran gelişmelerle geri çekilen altın, yeniden güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, an itibarıyla 4277 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 21.10.2025 - 00:28
