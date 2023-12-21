Altında yatay seyir sürüyor! İşte 21 Aralık Perşembe altın fiyatları
Haftaya yükselişle başlayan altın piyasası iki gündür yatay seyrini koruyor. Bugün gram altın 1.907 TL'den, çeyrek altın 3.052 TL'den alıcı buldu. İşte, canlı altın tablosu ile 21 Aralık Perşembe 2023 altın fiyatları...
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21 Aralık Perşembe altın fiyatları... Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, haftayı bitirmek üzere olduğumuz Perşembe gününde yatay hareketini koruyor. Altındaki son değişiklikler takip edilirken sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Aralık canlı altın tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.907,68
1.908,14
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ALTIN/ONS FİYATI
2.037,39
2.037,69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.052,53
3.119,89
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.210,44
12.440,82
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.084,73
6.238,46
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.210,32
12.440,97
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ATA ALTIN FİYATI
13.032,25
13.362,67
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.043,33
1.416,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.791,16
1.895,49