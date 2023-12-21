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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 21 Aralık Perşembe bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar, kaç tl? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:17
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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