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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Altında rekor yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altında rekor yükseliş! 21 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Eylül ayına az bir zaman kala Fed'in indirime gideceği yönündeki piyasa beklentisi, altın fiyatlarının yukarı yönlü olmasını sağlıyor. Gram altın kendi rekorunu kırıyor ve bugün de 2 bin 740 TL seviyesinde devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:13
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