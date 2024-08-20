Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 21 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...