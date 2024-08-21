Altında rekor yükseliş sürüyor! 21 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Giderek güçlenen Fed faiz indirimi beklentisi piyasayı etkiliyor. 18 Eylül'de faiz oranında 25 baz puan indirim yapılmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılıyor. Bu nedenle altın hafta başından beri rekor seviyesini koruyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.
Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.
İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 21 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde gram altın 2 bin 735 TL'ye çıktı. Çeyrek altın ise 4 bin 376 liraya yükseldi.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.735,2120
Satış: 2.735,5940
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.513,7300
Satış: 2.514,0800
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.376,4600
Satış: 4.472,7500
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.504,0400
Satış: 17.834,5900
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.725,73
Satış: 8.945,77
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.506,16
Satış: 17.836,82
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.340,79
Satış: 18.808,02
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.495,28
Satış: 1.940,84
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.525,33
Satış: 2.661,61