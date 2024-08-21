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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu, son durum nedir?

        Altında rekor yükseliş sürüyor! 21 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Giderek güçlenen Fed faiz indirimi beklentisi piyasayı etkiliyor. 18 Eylül'de faiz oranında 25 baz puan indirim yapılmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılıyor. Bu nedenle altın hafta başından beri rekor seviyesini koruyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 07:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:15
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