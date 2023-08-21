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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 21 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları, Fed verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD'den gelen ekonomik veriler ile 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:01
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